رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان اردبیل از تداوم ثبت‌نام ازدواج دانشجویی خبر داد و گفت: زوج‌های دانشجو امسال به صورت گروهی به مشهد اعزام خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حجت الاسلام عبداله حسنی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان اردبیل با اشاره به برنامه‌های بزرگ فرهنگی در دانشگاه‌های استان، اظهار کرد: هرساله نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری حدود ۱۵ هزار دانشجوی مزدوج را به مشهد مقدس اعزام می‌کند تا در حرم نورانی امام رضا (ع) آغاز زندگی خود را متبرک سازند.

وی افزود: این سفر سه روزه شامل؛ شرکت در دوره‌های آموزشی با موضوع تحکیم بنیان خانواده و آموزش اخلاق در خانواده و یک روز میهمانی غذای متبرک حضرت امام رضا (ع) است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان اردبیل با اشاره به شرایط ثبت‌نام، تصریح کرد: دانشجویانی که تاریخ عقدشان از یکم فروردین سال ۱۴۰۳ تا ۳۰ مهر سال ۱۴۰۴ شمسی ثبت شده باشد، واجد شرایط شرکت در این سفر هستند. ثبت‌نام از طریق سایت (ezdevaj.nahad.ir) انجام می‌شود.

حجت الاسلام حسنی عنوان کرد: تصمیم امسال نهاد استان این است که اعزام‌ها به‌صورت گروهی انجام شود. بازه زمانی که در اختیار استان اردبیل قرار گرفته، ۱۸ تا ۲۱ بهمن ماه است که در این مدت، تمام دانشجویانی که ثبت‌نام کرده‌اند، به فضل الهی به‌صورت دسته‌جمعی به مشهد مقدس اعزام خواهند شد.

وی از برنامه‌ریزی برای برگزاری یک جشن زیبا در سطح دانشگاه و جامعه شهری برای زوج‌های دانشجویی خبر داد و گفت: با این اقدام در جهت توسعه نشاط اجتماعی و ترویج ازدواج آسان قدم برداشته می‌شود.