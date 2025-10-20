پخش زنده
مدیر طرح واردات خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از آغاز مرحله جدید «طرح فروش خودروهای وارداتی» در سامانه یکپارچه فروش خبر داد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما، به گفته آقای مهدی ضیغمی، متقاضیان می توانند از امروز ۲۸ مهر تا چهارشنبه ۳۰ مهر اقدام به وکالتی کردن حساب کنند.
مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت افزود: در این دوره نیز متقاضیان باید مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در یکی از بانک های عامل وکالتی کنند.
وی گفت: جزئیات کامل نحوه ثبتنام و همچنین انواع مدلهای خودروهای وارداتی که در این مرحله عرضه میشوند، به زودی در سامانه رسمی خودروهای وارداتی بارگذاری خواهد شد.
بر اساس این گزارش؛ متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده مدلهای قابل عرضه، باید به سامانه رسمی فروش خودروهای وارداتی مراجعه کنند.
این مرحله، دومین دوره عرضه خودروهای وارداتی در سال جاری محسوب میشود. پیش از این، اولین دوره عرضه در تاریخ ۲۸ تیرماه سال جاری انجام شده بود که نشاندهنده تداوم برنامه وزارت صمت برای واردات و توزیع خودرو است.