به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علی اصغر شالبافیان در سفر خود به شهرستان‌های کازرون و کوه‌چنار ضمن بازدید میدانی از ظرفیت‌ها و طرح‌های در حال اجرای این مناطق، بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های گردشگری و صنایع‌دستی تأکید کرد.

شالبافیان اعلام کرد: طرح‌های گردشگری متعددی در کشور در حال اجراست که حمایت‌های مالی و تسهیلات بانکی از جمله تسهیلات کم‌بهره ۴ تا ۵ درصد و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، برای تسریع در اجرای آنها فراهم شده است.

وی تأکید کرد: در حوزه صنایع‌دستی، توسعه کارگاه‌ها و تقویت ظرفیت‌ها با تسهیلات ویژه دولت همراه خواهد بود.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی منحصر‌به‌فرد این ۲ شهرستان و ظرفیت‌های گسترده فرهنگی، تاریخی، کشاورزی و طبیعتگردی، افزود: این مناطق با داشتن جاذبه‌های گردشگری طبیعی و تاریخی و همچنین صنایع‌دستی غنی می‌توانند به قطب‌های مهم گردشگری استان تبدیل شوند.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین در بازدید از حمام تاریخی ملا بابا به دلیل جایگاه فرهنگی و تاریخی آن، مرمت آن در اولویت قرار گرفته است، گفت: در صورت نیاز، این بنا آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران صاحب صلاحیت در قالب ماده ۲۷ است.