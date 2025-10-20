سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: دیپلمات‌های روسی در حال انجام کار‌های «بسیار دقیق و جدی» برای آماده‌سازی دیدار بین ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، و دونالد ترامپ، همتای آمریکایی‌اش هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه افزود: «تماس بین پوتین و ترامپ انجام شد و توسط دولت روسیه مورد بررسی قرار گرفت.

یوری اوشاکوف، دستیار کرملین، اطلاعات دقیقی در مورد آن ارائه داد، پوتین و ترامپ در ۱۶ اکتبر (۲۴ مهر)، تلفنی با یکدیگر گفت‌و‌گو کردند و رئیس جمهوری آمریکا پس این تماس تلفنی اعلام کرد که آنها توافق کرده‌اند که بزودی در بوداپست پایتخت مجارستان دیدار کنند.

زاخارووا گفت: پس از این تماس‌ها، دیپلمات‌های ارشد روسیه و مجارستان مذاکراتی را برای آماده‌سازی برای دیدار رهبران روسیه و آمریکا هستند.» این دیپلمات تأکید کرد: «کار‌ها از طریق کانال‌های دیپلماتیک (در سطوح مختلف ) نیز در حال انجام است.

این خلاصه‌ای کوتاه از کار بسیار دقیق و واقعاً جدی است که در حال حاضر توسط دیپلمات‌های روسی و کسانی که مسئولیت آماده‌سازی این سفر و این جلسه را بر عهده دارند، انجام می‌شود.

اوشاکوف، دستیار کرملین نیز گفت که مسکو و واشنگتن «بدون تأخیر» مقدمات دیدار جدید بین رهبران دو کشور را که می‌تواند در پایتخت مجارستان سازماندهی شود، آغاز خواهند کرد.

ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان نیز، دستور ایجاد یک کمیته سازماندهی برای آماده‌سازی این دیدار را صادر و تصریح کرد که این کار از عصر پنجشنبه (۲۴ مهر) آغاز شده است.