پخش زنده
امروز: -
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت با اعتبار ۸۰ میلیارد ریال، یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال تحویل بیمارستان امام خمینی (ره) کوثر شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر بهزاد داورنیا، رئیس دانشگاه با اعلام این خبر اظهارداشت: پیرو مصوبات سفر اخیر دکتر سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استان اردبیل و در راستای توسعه زیرساختها و ارتقاء شاخصهای سلامت در استان، یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال به ارزش تقریبی ۸۰ میلیارد ریال به بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان کوثر تحویل داده شد.
وی افزود: این اقدام، در جهت تقویت زیرساختهای تشخیصی و درمانی استان بوده که ارتقاء کیفیت خدمات درمانی برای مردم شریف استان را بههمراه دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بیان داشت: دستگاه جدید از نوع دیجیتال و با فناوری پیشرفتهتر بوده که جایگزین دستگاه آنالوگ مستهلک قبلی شد.
شایان ذکر است نصب و راهاندازی این تجهیزات طی ماههای آینده و پس از اخذ مجوزهای لازم انجام خواهد شد.