نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۰ کیلووات در دانشگاه ملایر به بهرهبرداری رسید و به شبکه برق این شهرستان متصل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس دانشگاه ملایر گفت: این طرح طی یک قرارداد فناورانه و با حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه ملایر و به همت پژوهشکده مطالعات سیستمهای قدرت این دانشگاه اجرا شده است.
خسرو سایوند، ساخت این نیروگاه خورشیدی را گامی مهم در راستای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و تحقق اهداف دانشگاه سبز دانست و افزود: توسعه و اجرای این طرحها در دست اقدام است.
او تأکید کرد: این نیروگاه علاوه بر تامین بخشی از برق مورد نیاز شبکه، بستری مناسب برای انجام پژوهشهای علمی و برگزاری دورههای آموزشی و کاربردی در حوزه انرژیهای پاک و سیستمهای قدرت را فراهم میآورد.
رئیس دانشگاه ملایر تصریح کرد: نهادینه کردن فرهنگ استفاده از انرژیهای پاک در بدنه دانشگاه، تامین بخشی از انرژی مورد نیاز شبکه از منابع تجدیدپذیر، ایجاد بستری عملی و آزمایشگاهی برای آموزش دانشجویان و اجرای پروژههای پژوهشی و پایاننامههای تحصیلات تکمیلی در حوزه سیستمهای قدرت و انرژیهای نو، کاهش اثرات زیستمحیطی و عمل به مسوولیتهای اجتماعی دانشگاه از جملهی اهداف کلان این پروژه خواهد بود.
سایوند گفت: با راهاندازی این نیروگاه، دانشگاه ملایر عزم خود را برای ایفای نقش پیشگام در توسعه فناوریهای نوین انرژی و حرکت در مسیر دانشگاه اثربخش در عرصه ملی، بیش از پیش نشان داد.
او تصریح کرد: داشتن چنین زیرساخت عملیاتی، موقعیت بینظیری را برای دانشجویان رشتههای مهندسی برق، انرژی و سایر گرایشهای مرتبط ایجاد میکند تا با چالشها و فرصتهای واقعی این عرصه آشنا و توانایی خود را در این حوزه ارتقاء دهند.