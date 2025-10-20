۲ هزار و ۳۰۸ فقره کنتور آب معیوب و فرسوده در نیمه نخست امسال تعویض شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون خدمات مشترکان و درآمد شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: در نیمه نخست امسال، دو هزار و ۳۰۸ فقره کنتور آب در مناطق شهری و روستایی استان تعویض شده است.

حسنی افزود: از این تعداد، هزار و ۴۹۴ فقره در مناطق شهری و ۸۱۴ فقره در مناطق روستایی تعویض شده است.

به گفته‌ی در این مدت بیرجند با ۶۷۰ فقره تعویض کنتور بیشترین آمار را به خود اختصاص داده و در بخش روستایی نیز شهرستان قاینات با ۱۰۱ فقره بیشترین تعداد تعویض کنتور فرسوده را داشته است.

وی هدف از اجرای این طرح را افزایش دقت اندازه‌گیری، کاهش تلفات آب بدون درآمد و بهبود مدیریت مصرف آب در سطح استان عنوان کرد.