قیمت پایه و روش مولدسازی ۳۰ قطعه زمین، ملک، ساختمان، واحد تجاری و مجموعه ورزشی متعلق به وزارتخانه‌های مختلف، در پنجاه و یکمین نشست هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهور، تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست، همچنین مازاد بودن ۸ قطعه زمین، ملک و ساختمان، تمدید اعتبار قیمت گزارش کارشناسی ۲۴ قطعه زمین، گزارش فروش ۳ فقره ملک و تعیین تکلیف خروج ۲ فقره ملک از فرایند مولدسازی به تصویب اعضا رسید.

این دارایی‌ها متعلق به وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری، نیرو، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و سازمان زندان‌ها بوده که در استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، فارس، تهران، قزوین، مازندران، زنجان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، سمنان، همدان، کهکیلویه و بویراحمد، قم، گلستان، یزد، مرکزی و البرز، واقع است.

در این نشست که با حضور معاون اجرایی رئیس‌ جمهور، نماینده رئیس قوه قضائیه، نماینده مجلس شورای اسلامی، دبیر هیئت دولت، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر راه و شهرسازی، وزیر دادگستری، وزیر ورزش و جوانان، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سخنگوی دولت و نمایندگانی از دستگاه‌ها برگزار شد، گزارشی از آسیب‌شناسی فرایند مولدسازی و پیشنهادات اصلاحی، ارائه و بررسی شد.