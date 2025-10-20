پخش زنده
استاندار خراسان شمالی گفت: ضروریست مدیران دستگاهها، سند توسعه استان را بهدقت مطالعه کنند تا بر اساس آن برنامهریزی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان بر ضرورت توجه مدیران دستگاههای اجرایی به تحلیلهای عملکردی این شورا تأکید کرد و گفت: تبیین و تدوین سند توسعه استان که الهام گرفته از برنامه هفتم توسعه و بهصورت بومی تدوین شده، اقدام ارزشمندی است؛ چراکه نقشه راهی برای مدیران استانی و شهرستانی به شمار میرود.
بهمن نوری یکی از لازمههای توسعه استان را حرکت به سمت طرحهای مشارکتی دانست و گفت: تاخیر در اجرای برخی از این طرحها (مجموعه هماگ و طلای سفید) جای گلایه دارد و این درحالیست که راه برون رفت از مشکلات اجرای همین طرحهای مشارکتی است.
وی به مدیران دستگاهها برای استفاده از اوراق مرابحه یک ماه فرصت داد و گفت: مدیران باید روشهای سنتی را کنار بگذارند و با شجاعت از روشهای جدید استفاده کنند.
هادی قوامی نماینده مردم اسفراین و بام و صفی آباد در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست از تکلیف بانکها برای اختصاص ۲۰درصد تسهیلات خود برای مسکن خبر داد و گفت: شهریور ماه فرصت بانکها در این خصوص به اتمام رسیده و در خراسان شمالی هم بانکها بدعهدی کردند بنابراین دولت در لایحه جدید باید در این باره چارهای بیندیشد.
محمد پاکمهر نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از دوگانگی تصمیم سازی در دولت درباره وام مسکن روستایی و شهری گفت: تورم بالاست و مردم در گرفتن وام برای بازپرداخت اقساط وامهای قبلی خود هم به مشکل برمی خورند.