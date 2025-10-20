جریمه ۷۹۸ میلیون تومانی برای قاچاقچی پوشاک در لرستان
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: قاچاقچی پوشاک در بروجرد ۷۹۸ میلیونتومان جریمه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،قهرمان شاهی با اشاره به شناسایی محموله کالای قاچاق در بروجرد اظهار کرد: مأموران نیروی انتظامی شهرستان بروجرد از یک دستگاه خودرو محموله کالای قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
وی افزود: پرونده قاچاق پوشاک، به ارزش ۳۹۸ میلیون تومان در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه باتوجهبه مدارک موجود، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده، متخلف را به پرداخت ۳۹۸ میلیون تومان جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد.
قهرمان شاهی گفت: شعبه همچنین متخلف را به پرداخت ۴۰۰ میلیون تومان ارزش کارشناسی خودرو و در مجموع مختلف را به پرداخت ۷۹۸ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد.