به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بسکتبال خوزستان بار دیگر شاهد درخشش یکی از استعداد‌های آینده‌دار خود است؛ مبینا بریهی که عضویت در تیم ملی زیر ۱۶ سال دختران را در کارنامه دارد، این بار به عضویت تیم ملی بسکتبال سه‌نفره جوانان درآمد تا در مسابقات آسیایی به میدان برود.

مسابقات آسیایی جوانان ۲۰۲۵ در کشور بحرین برگزار خواهد شد.

حضور بریهی در ترکیب نهایی تیم ملی بسکتبال سه نفره، نشان از تداوم مسیر رشد و پیشرفت بسکتبال بانوان خوزستان دارد.