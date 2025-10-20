پخش زنده
مجله بینالمللی JWENT در دهمین سال انتشار خود با حمایت ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو، بر نقش تلفیق هوش مصنوعی و فناوری نانو در حل چالشهای آب و محیطزیست تمرکز کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با حمایت ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو مجله معتبر JWENT در دهمین سالگرد انتشار خود، با تمرکز بر «هوش مصنوعی و فناوری نانو در حوزه آب و محیط زیست»، به دنبال ارائه راهکارهای نوین و پایدار برای چالشهای زیستمحیطی از طریق همگرایی این دو فناوری پیشرفته است.
محسن جهانشاهی، سردبیر مجله Journal of Water and Environmental Nanotechnology (JWENT)، اعلام کرد: به مناسبت دهمین سال انتشار این مجله، ویژهنامه سال ۲۰۲۶ را منتشر خواهد کرد که به بررسی موضوع «هوش مصنوعی و فناوری نانو در حوزه آب و محیطزیست» اختصاص دارد. هدف این ویژهنامه، ارائه راهکارهای نوین برای چالشهای زیستمحیطی با تکیه بر همگرایی هوش مصنوعی و فناوری نانو است.
مجله JWENT از سال ۲۰۱۶ بهصورت فصلنامه، توسط انجمن مواد جهشزای زیستمحیطی ایران و با حمایت ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو منتشر میشود. این نشریه دارای هیئت تحریریهای متشکل از اساتید و محققان برجسته بینالمللی است و در پایگاههای معتبر علمی جهان از جمله Scopus، ISC، SID، DOAJ و CAS نمایه شده است. همچنین، فرایند نمایهسازی آن در پایگاه WOS نیز در حال بررسی است.
در همین راستا، ویژهنامه جدید مجله شامل مقالات پژوهشی، مروری و مطالعات موردی از پژوهشگران سراسر جهان خواهد بود و بر نقش هوش مصنوعی در توسعه و تسریع نوآوری و پایداری در فناوریهای نانو مرتبط با آب و محیطزیست تمرکز دارد.
پژوهشگران میتوانند مقالات خود را با تمرکز بر موضوعاتی، چون طراحی و بهینهسازی فناوریهای نانو برای تصفیه آب و بازسازی محیطزیست با کمک هوش مصنوعی ارسال کنند.
همچنین، مدلسازی، شبیهسازی و پیشبینی عملکرد حذف آلایندهها و کارایی فرآیندهای درمانی با استفاده از هوش مصنوعی و نانو، یکی دیگر از محورهای کلیدی است.
سایر موضوعات مورد پذیرش شامل توسعه حسگرهای هوشمند و اینترنت اشیا (IoT) مبتنی بر نانو برای پایش لحظهای کیفیت آب و محیط زیست، ارزیابی ریسک مواد نانو با حمایت هوش مصنوعی و سیستمهای ترکیبی هوش مصنوعی، نانو و زیستفناوری برای کاربردهای پایدار آب و محیطزیست خواهد بود.
مهلت ارسال مقالات برای این ویژهنامه تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵ تعیین شده است و فرایند داوری و انتشار مقالات با سرعت انجام خواهد شد.
جهانشاهی ضمن دعوت از پژوهشگران و متخصصان حوزههای مرتبط، تاکید کرد: این ویژهنامه فرصتی ارزشمند برای نمایش نقش هوش مصنوعی در ارتقای فناوریهای نانو و حفاظت از منابع حیاتی آب و محیطزیست فراهم میکند. علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات تکمیلی و راهنمای ارسال مقالات، به وبسایت مجله JWENT مراجعه کنند.