پخش زنده
امروز: -
بزرگترین گذر ورزش استان کردستان در سفر یکروزه استاندار به شهرستان سقز با حضور استاندار کردستان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، این پروژه با اعتباری بیش از ۱۵ میلیارد تومان، توسط شهرداری سقز در راستای توسعه فضاهای عمومی، ارتقای سلامت جسمی و روانی شهروندان و ترویج فرهنگ ورزش همگانی در پارک شهر اجرا شده است.
همچنین چهار زمین مینی فوتبال چمن مصنوعی در روستاهای مختلف سقز افتتاح شد.
استاندار کردستان در مراسم افتتاح این زمینها در روستای گلتپه با اشاره به اهمیت توسعه ورزش در روستاها گفت: وجود چنین فضاهای ورزشی به افزایش سلامت جسمی و روحی جوانان کمک کرده و در کنار آن به افزایش نشاط اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی در مناطق روستایی میانجامد.
آرش زره تن لهونی افزود: دولت در تلاش است تا امکانات ورزشی را بهطور متوازن در سراسر استان توزیع کند و این پروژهها گامی مؤثر در این راستا محسوب میشود.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان نیز اعلام کرد: زمین ورزشی چمن مصنوعی روستای ایرانخواه چهلوسومین پروژه از این نوع در سال جاری بوده و تا پایان سال جاری، تعداد این زمینها در سطح روستاهای استان به ۴۸ مورد خواهد رسید.
فرزاد خاکی افزود: این پروژهها با اعتبارات ملی و در راستای تحقق عدالت فضایی در توزیع امکانات ورزشی، به بهرهبرداری رسیدهاند.