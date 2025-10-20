به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا ورناصری با بیان اینکه در حال حاضر یک هزار و ۶۰۰ فرد دارای معلولیت زیر پوشش بهزیستی اندیکا قرار دارند، اظهار کرد: همچنین ۱۸۰ زن بی سرپرست یا سرپرست خانوار و ۲۳۰ دانش آموز بی سرپرست، بدسرپرست و معلول تحت پوشش بهزیستی اندیکا بوده و از خدمات سازمان در زمینه‌های دریافت مستمری، دریافت وسایل کمک توانبخشی، اشتغال، مسکن، دریافت کمک هزینه دانش آموزی و ... بهره‌مند هستند.

وی افزود: در نشست مشترک با مسئولان زیر ربط می‌توان به مشارکت در اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR)، برنامه کشوری پیشگیری از تنبلی چشم، سنجش شنوایی نوزادان، صدور و تمدید پروانه‌های ساختمانی برای مددجویان، ایجاد اشتغال برای افراد دارای معلولیت، مناسب‌سازی محیط مسکونی معلولان در مناطق روستایی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد.

ورناصری بیان داشت: تقویت همکاری دوجانبه میان بهزیستی، بخشداری‌ها و دهیاران جهت اجرای برنامه‌های فوق در سطح شهرستان، یکی از درخواست‌های بهزیستی اندیکا از حاضران در جلسه بود که با استقبال بخشدار مرکزی و بخشدار چلو روبه رو شد و ایشان آمادگی خود و مجموعه دهیاران را برای همکاری همه‌جانبه با اداره بهزیستی اعلام کردند.