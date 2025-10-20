هفته سوم فوتبال لیگ نخبگان آسیا امروز آغاز می‌شود و تیم تراکتور برای کسب نخستین پیروزی به میدان می‌رود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه هفته سوم دور گروهی به این شرح است:

*دوشنبه ۲۸ مهر:

الوحده امارات – الدحیل قطر

-محمد قربانی هافبک ملی پوش ایرانی عضو تیم الوحده است.

شارجه امارات – تراکتور تبریز ایران (ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه شارجه – داور: کیم جونگ هیوک از کره جنوبی)

-تیم تراکتور پیش از این در خانه تیم شباب الاهلی امارات به تساوی ۱ – ۱ رسید و در خانه برابر الوحده امارات با تساوی بدون گل متوقف شد.

الشرطه عراق – الاتحاد عربستان

الاهلی عربستان – الغر افه قطر

*سه شنبه ۲۹ مهر:

شباب الاهلی امارات – نسف قرشی ازبکستان

-سعید عزت اللهی هافبک و سردار آزمون مهاجم ملی پوش ایرانی عضو تیم شباب الوحده امارات هستند.

الهلال عربستان – السد قطر

-در جدول لیگ نخبگان آسیا، تیم الهلال عربستان با ۶ امتیاز در صدر است و تیم‌های ۴ امتیازی الاهلی عربستان، شارجه و الوحده امارات دوم تا چهارم هستند و تیم تراکتور تبریز با ۲ امتیاز هشتم است.۸ تیم برتر مسابقات به دور حذفی صعود می‌کنند.