هفته سوم فوتبال لیگ نخبگان آسیا امروز آغاز میشود و تیم تراکتور برای کسب نخستین پیروزی به میدان میرود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه هفته سوم دور گروهی به این شرح است:
*دوشنبه ۲۸ مهر:
الوحده امارات – الدحیل قطر
-محمد قربانی هافبک ملی پوش ایرانی عضو تیم الوحده است.
شارجه امارات – تراکتور تبریز ایران (ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه شارجه – داور: کیم جونگ هیوک از کره جنوبی)
-تیم تراکتور پیش از این در خانه تیم شباب الاهلی امارات به تساوی ۱ – ۱ رسید و در خانه برابر الوحده امارات با تساوی بدون گل متوقف شد.
الشرطه عراق – الاتحاد عربستان
الاهلی عربستان – الغر افه قطر
*سه شنبه ۲۹ مهر:
شباب الاهلی امارات – نسف قرشی ازبکستان
-سعید عزت اللهی هافبک و سردار آزمون مهاجم ملی پوش ایرانی عضو تیم شباب الوحده امارات هستند.
الهلال عربستان – السد قطر
-در جدول لیگ نخبگان آسیا، تیم الهلال عربستان با ۶ امتیاز در صدر است و تیمهای ۴ امتیازی الاهلی عربستان، شارجه و الوحده امارات دوم تا چهارم هستند و تیم تراکتور تبریز با ۲ امتیاز هشتم است.۸ تیم برتر مسابقات به دور حذفی صعود میکنند.