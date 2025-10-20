پخش زنده
امروز: -
اهورا بویری، ملی پوش خوزستانی تیم ملی زیر ۲۳ کشتی فرنگی کشورمان در مسابقات جهانی به مصاف حریفان خود میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رقابتهای جهانی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال از امروز به میزبانی کشور صربستان آغاز میشود که در وزن ۷۷ کیلوگرم اهورا بویری، ملی پوش خوزستانی کشورمان به مصاف حریفان خود میرود.
بویری در دور نخست به مصاف سپیوسکاس از لیتوانی میرود و در صورت غلبه بر این حریف، در دور بعد با برنده کشتی میان آتاناسوف از بلغارستان کاملوف از قزاقستان مبارزه خواهد کرد.
آرمین شمسی پور در وزن ۵۵، احمد رضا محسن نژاد در وزن ۶۷، ایمان محمدی در وزن ۷۲، ابوالفضل مهمدی در وزن ۸۲ و محمد هادی صیدی در وزن ۹۷ کیلوگرم دیگر ملی پوشان خوزستانی تیم کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال کشورمان هستند. پرویز زیدوند نیز به عنوان مربی در تیم کشورمان حضور دارد.
رقابتهای کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان تا یکم آبان ادامه دارد.