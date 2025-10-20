پخش زنده
به گفته معاون ساماندهی و بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران در نیمه نخست امسال بیش از نیمی از اعتبارات عمرانی شرکت بازآفرینی شهری ایران برای شتابدهی به طرحهای بهسازی محلات تخصیص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، یدالله آقایی، معاون ساماندهی و بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران، از تحقق بیش از ۵۲ درصد تخصیص اعتبارات سرمایهای این شرکت در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.
وی بیان کرد: این میزان تخصیص، نتیجه تعامل مستمر با سازمان برنامه و بودجه و حمایتهای هیئتمدیره شرکت است که به شکل زودهنگامتری نسبت به سالهای گذشته انجام شده است.
آقایی افزود: تخصیص بهموقع منابع مالی، به اجرای سریعتر پروژههای نوسازی و بهسازی شهری در محلات هدف منجر میشود و زمینه تسویه مطالبات دستگاههای اجرایی و پیمانکاران را نیز فراهم میکند.
به گفته او، چنین عملکردی بیانگر جایگاه ویژه بازآفرینی شهری در سیاستهای دولت چهاردهم و نقش آن در کاهش نابرابریهای شهری است.
وی تأکید کرد: شرکت بازآفرینی شهری ایران در میان دستگاههای عمرانی کشور جایگاهی ممتاز دارد و با برنامهریزی دقیق و نظارت مستمر، روند اجرای طرح ها را با سرعت و کیفیت بالا دنبال میکند.
آقایی افزود: همزمان با پیشرفت طرحها، زیرساختهای شهری و خدمات روبنایی در استانها نیز با رویکرد مشارکت محلی در حال توسعه است.
وی ابراز امیدواری کرد که ادامه تخصیص منابع در نیمه دوم سال، تحقق اهداف سند ملی بازآفرینی شهری را تسهیل کند.
وی تصریح کرد با استمرار حمایت دولت از طرحهای بازآفرینی، انتظار میرود تا پایان سال، سهم تأمین مالی از محل اعتبارات عمرانی به سطح بیسابقهای برسد.