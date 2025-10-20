به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: در دو عملیات لاشه ۴ راس کل وحشی، لاشه دو سر تشی، ۸ قبضه سلاح مجاز و غیرمجاز، ۱۳۰ عدد فشنگ گلوله زنی، ۳۵ عدد فشنگ ساچمه زنی و یک دستگاه دوربین چشمی کشف شد.

کاظم شریفی افزود: جریمه شکار هر راس کل وحشی ماده حدود۳۰۰ میلیون و نر بیش از ۹۸ میلیون تومان و بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان برای هر سر تشی ۱۷ میلیون و ۷۶۵ هزار تومان تعیین شده است.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلفات زیست محیطی و شکار و صید از طریق سامانه ۱۵۴۰ و یا نزدیکترین اداره محیط زیست شهرستان اطلاع رسانی کنند.