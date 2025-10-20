پخش زنده
تابلوی سنجشِ آلودگی محیط زیست در فلاورجان نصب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار فلاورجان در جلسه حفاظت از محیط زیست گفت: با همکاری شهرداریهای شهرستان فلاورجان عملیات ساخت و سنجشن مکانی برای نصب تابلوی پایش تصویری آلودگی هوا در بهترین مکان برای اولین بار در شهرستان آغاز میشود.
حسین یارمحمدیان افزود: با نصب این تابلوی شهری با بیش از ۱۰ میلیارد تومان اعتبار هوای محیط پایش و اطلاع رسانی میشود.
وی گفت: تابلوی شهری جدید برای اطلاع دستگاههای اجرایی و اخذ تصمیم بههنگام در شرایط اضطرار و مطابق با قانون هوای پاک است.
فرماندار لنجان افزود: این تابلوها اطلاعات را از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهرستان دریافت میکنند و همان لحظه وضعیت ۵ آلاینده اعم از منوکسید کربن، ذرات معلق، ازن، دی اکسید گوگرد و دی اکسید ازت را نشان میدهند.