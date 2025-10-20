پخش زنده
با حضور استاندار یزد در شهرستان بهاباد، عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۱.۵ مگاواتی دهیاریها آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نیروگاه خورشیدی ۱.۵ مگاواتی دهیاریها، در زمینی به مساحت ۵ هزار متر مربع و با اعتباری معادل ۵۵۰ میلیارد ریال به مرحله ساخت رسیده است.
منابع مالی پروژه از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد تأمین شده است.
بابایی استاندار یزد در مراسم آغاز این طرح، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را گام مهمی در مسیر پایداری زیرساختهای روستایی دانست و بر نقش دهیاریها در تحقق اقتصاد سبز و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی تأکید کرد.