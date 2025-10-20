به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نیروگاه خورشیدی ۱.۵ مگاواتی دهیاری‌ها، در زمینی به مساحت ۵ هزار متر مربع و با اعتباری معادل ۵۵۰ میلیارد ریال به مرحله ساخت رسیده است.

منابع مالی پروژه از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری یزد تأمین شده است.

بابایی استاندار یزد در مراسم آغاز این طرح، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را گام مهمی در مسیر پایداری زیرساخت‌های روستایی دانست و بر نقش دهیاری‌ها در تحقق اقتصاد سبز و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی تأکید کرد.