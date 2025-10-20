استاندار اردبیل برای استفاده بهینه از ظرفیت هلدینگ‌های اقتصادی کشور و جذب سرمایه‌گذار، با مدیر عامل هلدینگ صنعت تراکتورسازی ایران دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل امامی یگانه در این دیدار به ظرفیت و توانمندی‌های استان در بخش کشاورزی و ضرورت افزایش ضریب مکانیزاسیون و استفاده از ادوات، تجهیزات و فناوری‌های نوین در این بخش برای افزایش بهره وری تاکید کرد و گفت: این استان آمادگی کامل برای مشارکت و همکاری با مجموعه تراکتورسازی ایران را دارد.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در آذر ماه در اردبیل افزود: استان بیش از ۲۰۸ فرصت و بسته سرمایه‌گذاری آماده ارایه دارد.

همچنین در نشست مشترک استاندار اردبیل با مدیرعامل پارس‌خودرو، مدیران عامل هلدینگ‌های مگاموتور و سازه‌گستر و جمعی از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور استان، تفاهم‌نامه‌ای در زمینه تولید و تأمین قطعات خودرویی منعقد شد.

مسعود امامی یگانه در این نشست‌ها از توانمندی‌های صنعتی استان اردبیل در حوزه تولید کامیونت، کامیون‌های سنگین، خودرو‌های سبک، ماشین‌آلات راه‌سازی و نیز ساخت قطعات مختلف در این استان خبر داد.