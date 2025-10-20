پخش زنده
رئیس انجمن حرفهای راهنمایان گردشگری فارس گفت: برای نخستین بار از لوح ثبت جهانی مهرگان در تختجمشید رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فریده اسدی گفت: این آیین باستانی با حضور نزدیک به ۲۰۰ راهنمای گردشگری و مسئولان دولتی و خصوصی برگزار و از لوح ثبت جهانی مهرگان رونمایی شد.
او افزود: رویداد تاریخی مهرگان فرصتی بینظیر برای ما راهنمایان گردشگری است تا نقش مهم خود در انتقال فرهنگ و حفظ میراث ناملموس کشور را به جهانیان نشان دهیم.
رئیس انجمن حرفهای راهنمایان گردشگری استان فارس گفت: ما با برپایی سفره مهرگان به رسم باستان، پذیرایی سنتی و برنامههایی، چون شاهنامهخوانی و ارائه مطالب علمی، تلاش کردیم تا این جشن ملی را با شکوه و اصالت پاس بداریم و این میراث فرهنگی را به همه معرفی کنیم.
اسدی بیان کرد: این مراسم را با همکاری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس، پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و اداره میراث فرهنگی شهرستان مرودشت، برای نخستین بار بزرگداشت رسمی مهرگان را در تخت جمشید برگزار کردیم.
آیین مهرگان نمادی از اتحاد اقوام ایرانی و زنده نگه داشتن سنتهای کهن ایران است.