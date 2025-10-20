معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک از فراهم شدن امکان استعلام لحظهای اصالت و قیمت کلیه کالاهای سلامت محور از طریق سامانه «تیتک» یا سامانه اطلاعات دارویی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دکتر علی علیمحمدی، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: با دریافت برنامه «تیتک» از درگاههای اینترنتی و نصب آسان آن بر روی گوشیهای هوشمند، شهروندان میتوانند با ورود یا اسکن کد درج شده روی برچسب محصول، ضمن استعلام اصالت و قیمت کالا، از اطلاعات مورد نیاز آن نیز بهرهمند شوند.
او افزود: این سامانه بهویژه برای داروها بسیار کاربردی است و میتواند اطلاعات حیاتی نظیر هشدارها، ترکیبات و نحوه مصرف داروی مورد نظر را به سرعت در اختیار مصرفکننده قرار دهد تا از مصرف آگاهانه و ایمن اطمینان حاصل شود.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک با تأکید بر گستره شمول این طرح، گفت: در کنار دارو، تمامی کالاهای سلامتمحور کشور مشمول این الزام هستند و همه محصولات آرایشی و بهداشتی، تجهیزات پزشکی و همچنین مکملهای ورزشی هم باید برچسب «تیتک» را داشته باشند تا اصالت آنها برای مصرفکنندگان به راحتی قابل پیگیری باشد.