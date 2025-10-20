به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان، در نشست ستاد کنترل مجرمین حرفه‌ای و سابقه‌دار که بصورت وبینار با معاون دادستان کل کشور برگزار شد، افزود: بیکاری به‌ویژه در میان جوانان تحصیل‌کرده، حاشیه‌نشینی، تورم و نابرابری توزیع ثروت از دلایل اصلی بروز سرقت‌های خرد، درگیری‌های خیابانی، خرده‌فروشی مواد مخدر و آسیب‌های اخلاقی در استان است.

وی ادامه داد: ساختار اجتماعی خاص خوزستان که ریشه‌های سنتی و عشایری قوی دارد، در کنار چالش‌های مدرن، موجب بروز رفتارهایی، چون تیراندازی‌های مراسمی، نزاع‌های طایفه‌ای و قتل‌های شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان ضمن ارائه آمار عملکرد شش‌ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خاطر نشان کرد: در شاخص قتل حدود ۱۰ درصد، در سرقت‌های مهم ۱۶ درصد و در سرقت‌های خرد ۹ درصد کاهش داشته‌ایم. زورگیری و سرقت‌های خشن نیز ۲۸ درصد کمتر شده و میزان وقوع شرارت و خشونت در استان بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته است.

خلفیان گفت: در همین بازه زمانی، کشف مواد مخدر به‌صورت وزنی بیش از دو برابر (۱۰۱ درصد) افزایش یافته است که بیانگر تلاش مضاعف دستگاه‌های امنیتی و انتظامی در مقابله با جرایم مرتبط می‌باشد.

وی با بیان اینکه در نیمه نخست سال جاری بیش از ۱۴ درصد افزایش در شناسایی و برخورد با اتباع غیرمجاز داشته‌ایم، ادامه داد: نرخ بازگشت زندانیان پس از آزادی به زندان از ۳۰ درصد به حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان با اشاره به برگزاری جلسات منظم ستاد کنترل مجرمین حرفه‌ای و سابقه‌دار در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ تصریح کرد:۱۹ مصوبه این ستاد در حال اجراست و با همکاری دستگاه‌های قضایی، انتظامی و امنیتی، طرح‌های امنیت‌ساز مختلفی از جمله طرح حضرت امیرالمومنین (ع) در دو مرحله اجرا شد که آثار قابل‌توجهی در ارتقای احساس امنیت عمومی داشته است.

خلفیان خاطرنشان کرد: امروز خوزستان به برکت تلاش نهاد‌های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی یکی از استان‌های دارای ثبات و امنیت پایدار در کشور است و نتایج پایش‌ها نشان می‌دهد شیب وقوع جرایم مهم در حال کاهش است.

وی تاکید کرد: تحقق امنیت پایدار در خوزستان نیازمند نگاهی تلفیقی و هم‌زمان به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مرزی است؛ اگر این نگاه حفظ شود، راه برای رشد، آرامش و زندگی امن مردم خوزستان هموارتر خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان با بیان اینکه تأمین امنیت اجتماعی و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته از اولویت‌های دستگاه قضایی استان است، افزود: شعب ویژه و تخصصی در دادسرای مرکز استان برای رسیدگی به جرائمی ازجمله سرقت‌های مسلحانه، جرائم امنیتی، مفاسد اقتصادی، قتل‌ها و ترک فعل مدیران تشکیل شده است.

خلفیان از راه‌اندازی بانک اطلاعاتی جامع مجرمین حرفه‌ای در استان خبر داد و اظهار داشت: تشکیل این بانک اطلاعاتی، گامی مؤثر در مدیریت و کنترل فعالیت‌های مجرمین سابقه‌دار است و به ما این امکان را می‌دهد که با رصد دقیق‌تر، اقدامات پیشگیرانه مؤثرتری انجام دهیم.

در ادامه جلسه، علی بیرانوند، معاون حقوق عامه دادستان مرکز خوزستان با ارائه گزارشی از عملکرد این ستاد، بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه و برخورد قاطع با مجرمین حرفه‌ای تاکید کرد و اقدامات پیشگیرانه، پایش آماری و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول را از جمله دلایل کاهش چشمگیر نرخ ارتکاب جرائم در استان دانست.