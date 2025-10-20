در ادامه روند مرمت و بازسازی کاروانسرای شاه عباسی سمنان ، دیوار‌های قسمت‌های غربی، شمالی و شرقی بنا مرمت شده و تا پایان امسال فضاسازی بیرون کاروانسرا انجام میشود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، کاروانسرای شاه‌عباسی سمنان، یادگار دوره صفوی و ثبت‌شده در فهرست آثار ملی، یکی از نماد‌های تاریخی و فرهنگی سمنان است.

این کاروانسرا که مربوط به دوران صفویه است حدود ۴۰ سال بعنوان زندان مرکزی شهر استفاده میشد که با تلاش و پیگیری مسئولان و دستور رییس قوه قضاییه در سفر مهر سال گذشته به سمنان مالکیت آن به میراث فرهنگی استان منتقل و کار تخریب محوطه محصور شده این مجموعه تاریخی از تابستان امسال آغاز شد.

به گفته سرپرست مسراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان سمنان قرار است کمتر از ۲ سال دیگر این مجموعه با واگذاری به سرمایه گذار به یک مرکز گردشگری - تفریحی و صنایع دستی تبدیل شود.

بهمن اخلاقی افزود: پیش بینی شده بیش از ۶۰ میلیارد تومان برای احیا و مرمت این بنای تاریخی هزینه شود.

کاروانسرای شاه عباسی سمنان در سال ۱۳۵۴ با شماره ثبت ۱۰۵۹ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید و از آن تاریخ به عنوان یکی از آثار تاریخی مهم کشور شناخته شد.