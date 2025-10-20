توزیع ۱۰۵ بسته معیشتی در میان بیماران کلیوی بیبضاعت شهرستان قوچان
۱۰۵ بسته معیشتی در میان بیماران کلیوی بیبضاعت شهرستان قوچان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با پیگیریهای انجمن حمایت از بیماران کلیوی شهرستان قوچان، این تعداد بسته غذایی به ارزش بیش از دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال به همت «بنیاد خجسته» تهیه و در میان بیماران کلیوی (دیالیزی و پیوند کلیه) بیبضاعت این شهرستان توزیع شد.
این بستهها شامل اقلام اساسی نظیر برنج، روغن، ماکارونی، حبوبات و سایر مواد غذایی مورد نیاز است که با هدف کاهش فشارهای اقتصادی و ارتقای رفاه خانوادههای نیازمند بهصورت منظم در طول سال بین بیماران نیازمند توزیع میشود.