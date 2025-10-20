تفاهم‌نامه همکاری علمی، پژوهشی و صنعتی بین دانشگاه ارومیه و شرکت گاز آذربایجان‌غربی با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشگاهی در حل مسائل صنعت گاز به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در مراسمی با حضور علیرضا شیخی مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی و دکتر رضازاد رئیس دانشگاه ارومیه، تفاهم‌نامه همکاری علمی، پژوهشی، صنعتی و اجرایی بین دو مجموعه به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد و تحکیم همکاری‌های علمی و فناورانه، استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی دانشگاه و توانمندی‌های فنی و صنعتی شرکت گاز در حوزه‌های مرتبط با صنعت گاز منعقد شد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، دو طرف متعهد شدند در زمینه شناسایی و اجرای پروژه‌های پژوهشی اولویت‌دار، حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، برگزاری کارگاه‌ها و همایش‌های تخصصی، و تجاری‌سازی فناوری‌ها و محصولات دانش‌بنیان مرتبط با صنعت گاز همکاری کنند. همچنین از توان اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در دانشگاه برای رفع نیاز‌های فنی شرکت استفاده خواهد شد.