یست و چهارمین دوره فوتبال جام جهانی جوانان کمتر از ۲۰ سال - ۲۰۲۵ بامداد امروز در شیلی با قهرمانی تیم مغرب به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ، در این رقابتها ۲۴ تیم حضور یافتند که در ۶ گروه ۴ تیمی به رقابت پرداختند و از هر گروه دو تیم اول و دوم به همراه ۴ تیم سوم برتر به دور یک هشتم نهایی صعود کردند. مسابقات در شهرهای سانتیاگو، والپاریزو، تانکا و رانکاگوآ برگزار شد. نتیجه ادامه مسابقات به این شرح است
فینال – ورزشگاه ناسیونال در سانتیاگو – داور: مائوریتزیو ماریانی از ایتالیا:
مغرب ۲ – ۰ آرژانتین (گلها: محمد یاسر زبیری در دقایق ۱۲ و ۲۹)
تیم مغرب نخستین بار قهرمان شد. برای دومین بار پس از غنا (۲۰۱۹) تیم آفریقایی به مقام قهرمانی رسید.
-در این دوره همچنین تیم کلمبیا به مقام سوم رسید.
-در پایانی جدول گلزنان رقابتها نایسر ویارئال از کلمبیا، یاسر زبیری از مغرب، لوکا میشال از فرانسه و بنجامین کرماسکی از آمریکا با ۵ گل به طور مشترک اول شدند.
برترینهای مسابقات به این شرح معرفی شدند:
*بهترین بازیکن: توپ طلا: عثمان معما از مغرب توپ نقره: محمد یاسر زبیری از مغرب توپ برنز: میلتون دلگادو از آرژانتین
*بهترین گلزن: کفش طلا: بنجامین کرماسکی از آمریکا ۵ گل و دو پاس گل کفش نقره: نایسر ویارئال از کلمبیا ۵ گل و یک پاس گل کفش برنز: لوکاس میشال از فرانسه با ۵ گل
*بهترین دروازه بان: دستکش طلایی: سانتیاگو باربی از آرژانتین
*جایزه بازی جوانمردانه: تیم آمریکا
در دوره قبل در سال ۲۰۲۳ تیم اروگوئه با شکست ایتالیا قهرمان شد و تیم کره جنوبی به مقام سوم رسید.
در جام جهانی فوتبال جوانان که هر دو سال یکبار برگزار میشود، تیم آرژانتین با ۶ قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی همچنان رکورد دار است و تیمهای برزیل با ۵ قهرمانی و ۴ نایب قهرمانی و ۳ سومی در رده دوم و پرتغال با ۲ قهرمانی و یک نایب قهرمانی و سومی در رده سوم قرار دارند. تیمهای صربستان ۲ بار و اروگوئه، اوکراین، غنا، اسپانیا، شوروی، آلمان غربی، فرانسه، مغرب و انگلیس هر کدام یک بار قهرمان شدهاند.
تیم جوانان ایران ۳ بار در سالهای ۱۹۷۷، ۲۰۰۱ و ۲۰۱۷ به جام جهانی جوانان راه یافته است که در هر ۳ دوره در دور گروهی حذف شد. حاصل کار ایران در جام جهانی جوانان ۲ برد، یک تساوی و ۶ شکست، ۸ گل زده و ۱۹ گل خورده بوده است
دوره آتی مسابقات سال ۲۰۲۷ به میزبانی مشترک ازبکستان و جمهوری آذربایجان برگزار خواهد شد.