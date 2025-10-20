جلسه قرارگاه نهضت ملی مسکن پیرامون بررسی مشکلات پروژه‌های مختلف طرح ۸ هزار و ۱۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن در اراک برگزارشد و اعضا برای تحویل واحد‌ها تا نیمه اول سال آینده بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان در حاشیه جلسه قرارگاه نهضت ملی مسکن گفت: با همکاری متقاضیان و تلاش پیمانکاران مقرر گردید تا نیمه اول سال آینده دو هزار واحد از پروژه ۸ هزار و ۱۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن اراک تحویل متقاضیان شود.

جواد لنجابی گفت: در جلسه قرارگاه نهضت ملی مسکن که به صورت هفتگی برگزار می‌شود موانع و مشکلات پیشرفت پروژه‌ها بررسی و برای رفع آن اقدام می‌شود.

او ادامه داد: در این جلسه مسائل ومشکلات پروژه ۸ هزار و ۱۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن با حضور مدیران، پیمانکاران ومتقاضیان بررسی شد و علاوه بر پرداختن به روند اجرایی این طرح درباره ارائه خدمات روبنایی نظیر احداث مسجد و مدرسه هم بحث و تبادل نظر شد.