به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، فاتح بادپروا، دبیر هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان از افزوده شدن بخش فراگیر (ویژه هنرمندان معلول) به بخش‌های مختلف این دوره از جشنواره خبر داد.

بادپروا با اشاره به نگاه ویژه برگزارکنندگان جشنواره در زمینه حمایت از هنرمندان دارای معلولیت گفت: با توجه به اهتمام برگزارکنندگان جشنواره در راستای توانمندسازی، خودباوری و فراهم‌کردن فرصت اجرا برای استعداد‌های هنرمندان معلول و توان‌یاب و بر اساس پیشنهاد معاونت فرهنگی و هنری سازمان بهزیستی کشور و مذاکرات و هماهنگی‌های انجام‌شده، بخش فراگیر (ویژه هنرمندان معلول) به بخش‌های هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان افزوده شد.

وی افزود: در این بخش با معرفی سازمان بهزیستی کشور، آثار برگزیده جشنواره‌های فراگیر مناطق مختلف ایران در جشنواره مریوان اجرا می شوند. همچنین یک اثر برگزیده توسط دبیرخانه جشنواره انتخاب و مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.

آثار راه‌یافته به بخش فراگیر جشنواره عبارتند از:

«حسنک» به کارگردانی نساء خدایار از رشت

«ماجرا‌های آقای رستم» به کارگردانی محسن مسعودی‌فر از نیشابور

«دردسر‌های یک کوتاه‌قامت بلنداندیش» به کارگردانی مهسا دهقانی از یزد

«پاپیون قرمز» به کارگردانی محمد زارع‌زاده از مهریز یزد

«شهر کوچولوترها» به کارگردانی سید مهرداد کاووسی از همدان

«ننه دلاور» به کارگردانی مرضیه علیزاده از همدان

«خانه خیابان گلشن» به کارگردانی پژمان مهراب‌پور از خرمشهر

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان چهارم تا هشتم آبان ماه برگزار می‌شود.