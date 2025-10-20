پخش زنده
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: تاکنون ۱۹۵ هزار تُن سیب صنعتی از باغداران استان توسط کارخانههای فرآوری و مراکز خرید تحت نظارت تعاون روستایی خریداری شده و روند خرید تا پایان فصل برداشت ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛محمد دمکری اظهار کرد: این میزان خرید در راستای حمایت از باغداران، جلوگیری از افت قیمت سیب در بازار و تأمین مواد اولیه صنایع تبدیلی انجام گرفته است.
وی افزود: خرید سیب صنعتی از طریق ۳۲ مرکز مجاز در مناطق مختلف استان با همکاری شبکه تعاون روستایی و کارخانههای فرآوری در حال انجام است و هماهنگی لازم با کارگروه تنظیم بازار برای استمرار این روند تا پایان فصل برداشت صورت گرفته است.
دمکری با اشاره به پیشبینی تولید حدود ۹۵۰ هزار تُن سیب درختی در آذربایجانغربی گفت: اجرای طرح خرید سیب صنعتی موجب تعادل در بازار، حفظ اشتغال در بخش کشاورزی و پایداری فعالیت واحدهای صنایع تبدیلی میشود.
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: قیمت خرید سیب صنعتی بر اساس کیفیت و نوع محصول تعیین میشود و کارشناسان جهاد کشاورزی و تعاون روستایی بهصورت مستمر بر عملکرد مراکز خرید نظارت دارند.
وی یادآور شد: آذربایجانغربی با دارا بودن بیش از ۶۰ هزار هکتار باغ سیب، رتبه نخست کشور را در تولید سیب درختی داراست و بخشی از محصول استان به کشورهای همسایه صادر میشود.