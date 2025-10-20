پخش زنده
امروز: -
تیم مویتای جوانان ایران صبح امروز با بدرقه دکتر مهدی علینژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک، از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) عازم بحرین شد تا در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان شرکت کند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مراسم بدرقه تیم مویتای جوانان ایران، مهدی علینژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک با آرزوی موفقیت برای اعضای تیم، از تلاشهای انجمن مویتای در مسیر توسعه این رشته قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود ملیپوشان کشور در رقابتهای پیشرو عملکرد موفقی داشته باشند.
تیم جوانان ایران با ترکیب ۱۸ ورزشکار در دو بخش دختران و پسران راهی منامه شد تا از یکم تا چهارم آبانماه در رقابتهای مویتای سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان به مصاف حریفان آسیایی برود.
ترکیب تیم پسران:
رده سنی ۱۴ تا ۱۵ سال:
۴۵- کیلوگرم: ابوالفضل حاجیوند، ۴۸- کیلوگرم: آکام احمدی، ۵۱- کیلوگرم: اسماعیل جعفری و در اجرای فرم وای کرو: امیرعباس ساغری.
رده سنی ۱۶ تا ۱۷ سال:
۵۴- کیلوگرم: رضا بخشی، ۵۷- کیلوگرم: امیرمحمد مجیدینیا، ۶۰- کیلوگرم: یاسین موسوی، در وای کرو: طاها شریفی و در مایموی (اجرای فرم دونفره): فراز بنیسعید و محمد روحی مفرد.
ترکیب تیم دختران:
رده سنی ۱۴ تا ۱۵ سال:
۴۰- کیلوگرم: باران جانی، ۴۵- کیلوگرم: مائده صادقزاده، ۴۸- کیلوگرم: روژان بهنامی، و در وای کرو: سودا آقایی.
رده سنی ۱۶ تا ۱۷ سال:
۴۸- کیلوگرم: محدثه شیبانی، ۵۱- کیلوگرم: حنانه تقیپور، ۵۴- کیلوگرم: درسا فرشادپور و در وای کرو: کیانا همتی.
هدایت فنی تیم کشورمان برعهدهی محمدعلی یوسفی (مربی پسران)، مستانه سیفآبادی (مربی دختران)، مجید خواجوند نیک (مربی وایکرو و مایموی پسران) و شاهصنم صدیقی (مربی وایکرو دختران) است.
رضا قدسی و زینب ممانی نیز به عنوان سرپرستان کاروان اعزامی، همراه تیم ملی هستند.
همچنین جواد نصیری، رئیس انجمن مویتای کشور، عضو هیأت رئیسه فدراسیون بینالمللی (IFMA) و نایبرئیس فدراسیون مویتای آسیا، بهعنوان نماینده رسمی ایران در این رقابتها حضور دارد.