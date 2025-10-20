پخش زنده
دبیر ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی معاونت علمی گفت : با توجه به ارائه نخستین فراخوان مرتبط با هوش مصنوعی، چالشهای کشور در حوزه آب ، انرژی و امداد و نجات با استفاده از هوش مصنوعی بررسی و رفع می شود .
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، عبدالحسین بهرامی رئیس مرکز راهبری ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در مراسم اعلام فراخوانهای مرتبط با حوزه هوش مصنوعی گفت:در چند هفته گذشته نشستی با حضور حسین افشین معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در حوزه هم افزایی شرکتهای هوش مصنوعی صنایع آب، انرژی و امداد و نجات و اقتصاد برگزار شد.
وی افزود : با توجه به اهمیت موضوع هوش مصنوعی ما در معاونت علمی در این حوزه حساب ویژهای باز کردهایم.
در ادامه عماد فاطمی زادگان دبیر ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی هم گفت: در ستاد هوش مصنوعی اولویت ما در فراخوان ها، رفع چالشهای مهم کشور و اثر گذاری فناوری در زندگی مردم است بنابراین این فراخوان با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در حوزه آب، انرژی امداد و نجات است و تا پایان سال هم فراخوان دیگری ارائه میشود .
وی افزود: هدف ما در این فراخوانها حل چالشها و شناسایی بهره بردارهای مرتبط برای توسعه فعالیتهاست.
فاطمی زادگان به حمایت معاونت علمی هم اشاره کرد و گفت: معاونت به شکل ارائه تسهیلات و ارائه گرنت، وجود بهره بردار و در نهایت بیان نتیجه بعد از ۱۲ ماه از شرکتها حمایت میکند.
وی تاکید کرد: ۱۰ آبان فراخوان اعلام و بعد از آن دوره داوری آغاز میشود.
در ادامه رئیس کمیسون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانهای هم گفت: چند سالی است که بحث هوش مصنوعی در حوزههای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.
سید محمد ضیابری افزود: ما روشهای مختلفی برای مشارکت در حوزههای مختلف هوش مصنوعی داریم هم مشارکت بین دو شرکت دانش بنیان و هم مشارکت بین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان و هر دو شرکت دانشبنیان است که در این مورد تمام مسائل اجرایی مثل مباحث مرتبط با بیمه بین هر دو طرف اجرایی میشود.