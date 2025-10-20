مانور لحظه‌ای ساعت صفر به منظور سنجش تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر همزمان در شهر‌های قزوین، اراک و قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این مانور وقوع زلزله ۷ ریشتری شبیه سازی شد و با اعلام جمعیت هلال احمر کشور، تیم‌های عملیاتی این جمعیت در سه شهر قم، اراک و قزوین در صحنه‌های شبیه سازی شده حاضر شدند تا میزان آمادگی دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان مورد سنجش قرار بگیرد.

این مانور دیشب در قم، در محل معاونت لجستیک امداد و نجات جمعیت هلال اهمر برگزار شد و علاوه به امدادگران این جمعیت، نیرو‌های اورژانس، آتش نشانی، نیروی انتظامی، سپاه و دستگاه‌های خدمت‌رسان مثل آب، برق، گاز و مخابرات هم مشارکت داشتند.