به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ناصر عتباتی در جلسه بررسی طرح‌های عمرانی مهم حوزه میراث‌فرهنگی که با حضور حسین مجیدی دادستان مرکز استان و روح‌الله محبوبی مدیرکل بازرسی استان تشکیل شد، با تشکر از اقدامات انجام شده توسط اداره کل میراث فرهنگی در سطح استان برای توسعه و رونق گردشگری و حفاظت از آثار تاریخی اظهار کرد: آذربایجان غربی به لحاظ تاریخی و فرهنگی، اعتقادی و دینی، جغرافیایی و طبیعی از استان‌های بسیار برخوردار و غنی کشور است و آثار ثبت شده جهانی، ملی و فرهنگ‌های مختلفی در این استان وجود دارد که کار اداره این بنا‌های تاریخی را حساس‌تر کرده و نیاز به توجه و حمایت‌های مختلف هم از ناحیه مجموعه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی دارد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: سیستم قضایی و بازرسی در کنار مدیریت استانی میراث‌فرهنگی است و پیگیری‌های خوبی از طرف دستگاه قضایی نسبت به صیانت و مراقبت از آثار تاریخی، ملی و مذهبی به بهترین شکل ممکن هم در حوزه جایگزین‌های حبس و هم برخورد‌های بازدارنده با جرایمی که در این حوزه اتفاق می‌افتد، وجود دارد.

او با اشاره به اهمیت توسعه برنامه‌های فرهنگی همچون برگزاری جشنواره‌های تاریخی، ملی و مذهبی در استان گفت: برنامه‌های فرهنگی در ایجاد حس امنیت و همدلی بسیار موثر هستند از این رو باید از این جشنواره‌ها که با ابتکار میراث فرهنگی و سایر دستگاه‌ها برگزار می‌شود برای نشاط اجتماعی و تقویت همدلی و اتحاد به بهترین شکل ممکن استفاده شود.

ایجاد زمینه و ملزومات توسعه گردشگری و تقویت جاذبه‌های گردشگری با جذب سرمایه‌گذاران از دیگر تاکیدات رئیس کل دادگستری استان در این نشست بود.

عتباتی در پایان ضمن تقدیر از تلاش‌های مجموعه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان و تاکید بر تقویت ارتباط دو مجموعه اظهار کرد: هم مجموعه دادگستری و هم بازرسی در حوزه میراث‌فرهنگی و حمایت و پشتیبانی از آن نگاه ویژه‌ای دارند و قضات استان درک خوب و نگاه متعهدانه در حوزه مسائل تاریخی و زیست محیطی دارند و متعهدانه و دلسوزانه در راستای حفظ این امانت برای آیندگان با صدور جایگزین‌های حبس و آرای قاطع و بازدارنده در حوزه نگهداری و صیانت از این میراث در کنار اداره کل میراث‌فرهنگی استان هستند.

او از تلاش‌های نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه و استاندار آذربایجان غربی در خصوص رفع موانع ثبت جهانی مسجد جامع تقدیر و تشکر کرد و ثبت جهانی این بنای تاریخی و مذهبی را گامی مهم در توسعه فرهنگی و اقتصادی استان دانست.