رئیس اتاق بازرگانی این استان با اشاره به جایگاه راهبردی زنجان، تأکید کرد که این منطقه کانون توسعه اقتصادی شمالغرب کشور است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ صمد یوسفی اصل، در مراسم افتتاحیه اجلاس شورای نمایندگان دائم اکو که با حضور ۹ سفیر و نماینده از کشور‌های عضو در زنجان برگزار شد، تأکید کرد که سرمایه‌گذاری در زنجان به دلیل موقعیت راهبردی آن در شمال غرب ایران، موجب توسعه اقتصادی کل منطقه شمال غرب کشور خواهد شد.

وی پیشنهاداتی همچون تشکیل کارگروه ویژه همکاری‌های اقتصادی اکو در زنجان برای جذب سرمایه و انتقال فناوری،ایجاد دفتر نمایندگی اتاق‌های بازرگانی اکو در زنجان با تأمین امکانات لازم توسط اتاق بازرگانی زنجان،بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای تسهیل ارتباطات تجاری را برای گسترش همکاری‌های اقتصادی اکو مطرح کرد.

وی تأکید کرد: که زمان حرکت از تفاهم‌نامه‌ها به سمت طرح‌های عملی و نتیجه‌بخش فرا رسیده است و اتاق بازرگانی زنجان آماده ایفای نقش تسهیل‌گر است.

این اجلاس سه‌روزه فرصتی مهم برای معرفی توانمندی‌های زنجان و برگزاری نشست‌های تخصصی B۲B با تمرکز بر پنج کشور هدف (افغانستان، ترکیه، قزاقستان، پاکستان و ازبکستان) جهت ایجاد روابط تجاری مستقیم است.