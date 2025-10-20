فرمانده انتظامی شهرستان مانه و سملقان از بازگرداندن مبلغ ۴ میلیارد ریال به حساب شهروندانی که در جرایم اینترنتی مورد کلاهبرداری قرار گرفته بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ عیسی خدایی گفت: از مجموع بیش از ۱۰ میلیارد ریال وجوه کلاهبرداری‌شده در دو ماه مرداد و شهریور سال ۱۴۰۴، با پیگیری‌های فنی و تخصصی پلیس فتا، مبلغ ۴ میلیارد ریال به حساب مالباختگان بازگردانده شد.

وی افزود: تلاش برای بازگرداندن سایر مبالغ نیز در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره تماس۰۹۶۳۸۰ (مرکز فوریت‌های پلیس فتا) به اطلاع این پلیس برسانند.