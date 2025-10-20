پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان بازرسی آذربایجان غربی بر ضرورت افزایش تعداد نیروهای میراثفرهنگی در استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ روحالله محبوبی، رئیس سازمان بازرسی آذربایجان غربی در جلسه بررسی طرحهای عمرانی مهم حوزه میراثفرهنگی اظهار کرد: دو کمبود مهم در ارتباط با ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان وجود دارد که مورد اول این است که تعداد نیروهای این اداره کل با ماموریت ذاتی آنها در سه حوزه تخصصی تناسبی ندارد و نسبت به افرایش تعداد کارکنان این مجموعه باید برنامهریزی کرد.
او تصریح کرد: مورد دوم مربوط به مقبره سیدصدرالدین چالدران است که ادارهکل اوقاف و امور خیریه، این بنای تاریخی را به نام خود ثبت کرده است در حالی که همه هزینههای احداث و مرمت این بنا را ادارهکل میراثفرهنگی پرداخت کرده است و اطراف آن نیز یک سایتموزه در حال احداث است که اگر این چالش حل شود، این بنای تاریخی به یکی از مکانهای پربازدید تبدیل خواهد شد.
محبوبی با تشکر از اقدامات و تلاشهای مدیرکل، معاونان وهمکاران میراثفرهنگی استان گفت: ما شاهد پویایی و تلاش متعهدانه در این مجموعه هستیم و تحول در حوزه گردشگری و میراثفرهنگی آذربایجان غربی مشهود است.
همکاری بین دستگاه قضایی و میراثفرهنگی کلید موفقیت در حفاظت از آثار تاریخی
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی هم در این جلسه، نگاه جامع و کلان. نگر رئیس کل دادگستری و رئیس سازمان بازرسی استان به حوزههای فرهنگی استان را بسیار انگیزهبخش دانست و اظهار کرد: صدور اسناد تکبرگی صادره برای بناهای تاریخی ثبت جهانی در نوع خود یک اقدام بینظیر در سطح کشور بود و همچنین صدور جریمه بیش از ۱۰۰ میلیون تومانی برای فعالیت تور غیرمجاز گردشگری توسط یکی از قضات استان نیز نمونهای بدیع از حکمهای جایگزین حبس با هدف حمایت از فعالیتهای مجاز گردشگری بود که با استقبال خوبی از سوی فعالان گردشگری کشور همراه شد.
او تصریح کرد: در سایه پیگیریها و مشاورههای دلسوزانه رئیس کل بازرسی آذربایجان غربی و همکاران ایشان اقدامات بسیار خوبی در استفاده بهینه از منابع و ارتقا بهرهوری شاخص های مختلف را شاهد هستیم.
وی در پایان از قبول دعوت مسئولان ارشد قضایی استان و مساعدتهای آنها در حوزههای مختلف تشکر و قدردانی کرد.