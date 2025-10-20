رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: در حالی که فرصت‌های کم‌نظیری برای همکاری میان کشورهای حاشیه خزر فراهم شده، مشکلات بانکی، گمرکی و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل مانع بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌هاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در آیین گشایش بیست‌ودومین اجلاس شورای بین‌المللی همکاری‌های تجاری اتاق‌های بازرگانی کشورهای حوزه دریای خزر که به میزبانی تهران برگزار شد، گفت: پروژه‌هایی مانند کریدور بین‌المللی شمال–جنوب، سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حوزه انرژی و پتروشیمی و همکاری‌های رو به رشد در بخش‌های حمل‌ونقل، کشاورزی، فناوری و گردشگری، فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای توسعه اقتصادی فراهم کرده است.

رئیس اتاق تهران تأکید کرد: در کنار این ظرفیت‌ها، چالش‌هایی همچون مشکلات بانکی و ارزی، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، نبود هماهنگی در مقررات گمرکی و تعرفه‌ای و ناهماهنگی در سیاست‌های تجاری، مانع تحقق کامل ظرفیت‌های منطقه شده است.

وی راه عبور از این موانع را «نگاه عملگرایانه و آینده‌نگر» دانست و تصریح کرد: همکاری میان کشورهای حوزه خزر باید از سطح گفت‌وگو به مرحله اجرا برسد و بر سه اصل همگرایی اقتصادی، پیوند زنجیره‌های ارزش و اعتماد متقابل استوار باشد.

نجفی‌عرب از تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های حمل‌ونقل، انرژی، کشاورزی، فناوری، نوآوری و گردشگری خبر داد و افزود: ایجاد پلتفرم‌های دیجیتال مشترک برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری فناورانه می‌تواند فصل تازه‌ای در روابط اقتصادی منطقه بگشاید.

وی در پایان با اشاره به استمرار ۲۲ دوره برگزاری این شورا گفت: دو دهه فعالیت شورا بیانگر تداوم اندیشه همکاری میان ملت‌هایی است که با دریا، تاریخ و آینده مشترک پیوند خورده‌اند. اکنون زمان آن رسیده است که این شورا از سطح نمادین به نهادی برنامه‌محور و اثرگذار تبدیل شود تا نقش ملموس‌تری در تسهیل تجارت و افزایش رفاه مردم منطقه ایفا کند.