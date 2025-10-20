پخش زنده
جلسه هماهنگی توزیع شیر رایگان در مدارس استان به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجانغربی برگزار شد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجانغربی در این جلسه با تأکید بر اهمیت تغذیه سالم دانشآموزان، گفت: توزیع شیر رایگان در مدارس یکی از برنامههای حمایتی دولت برای ارتقای سلامت نسل آینده است و باید با نظارت دقیق و برنامهریزی منسجم اجرا شود.
در این جلسه راهکارهای اجرایی برای آغاز هرچه سریعتر طرح توزیع شیر رایگان در مدارس استان مورد بررسی قرار گرفت.