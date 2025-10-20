به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: تاکنون ۱۹۵ هزار تُن سیب صنعتی از باغداران استان توسط کارخانه‌های فرآوری و مراکز خرید تحت نظارت تعاون روستایی خریداری شده و روند خرید تا پایان فصل برداشت ادامه خواهد داشت.

محمد دمکری افزود: این میزان خرید در راستای حمایت از باغداران، جلوگیری از افت قیمت سیب در بازار و تأمین مواد اولیه صنایع تبدیلی انجام گرفته است.

دمکری اظهارکرد: خرید سیب صنعتی از طریق ۳۲ مرکز مجاز در مناطق مختلف استان با همکاری شبکه تعاون روستایی و کارخانه‌های فرآوری درحال انجام است و هماهنگی لازم با کارگروه تنظیم بازار برای استمرار این روند تا پایان فصل برداشت صورت گرفته است.

وی، با اشاره به پیش‌بینی تولید حدود ۹۵۰ هزار تُن سیب درختی در استن گفت: اجرای طرح خرید سیب صنعتی موجب تعادل در بازار، حفظ اشتغال در بخش کشاورزی و پایداری فعالیت واحد‌های صنایع تبدیلی می‌شود.

دمکری تصریح کرد: قیمت خرید سیب صنعتی بر اساس کیفیت و نوع محصول تعیین می‌شود و کارشناسان جهاد کشاورزی و تعاون روستایی به‌صورت مستمر بر عملکرد مراکز خرید نظارت دارند.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: آذربایجان‌غربی با دارا بودن بیش از ۶۰ هزار هکتار باغ سیب، رتبه نخست کشور را در تولید سیب درختی داراست و بخشی از محصول استان به کشور‌های همسایه صادر می‌شود.