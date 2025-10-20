پخش زنده
بازرس کل قضایی استان آذربایجان غربی گفت: مشکلات مالی و فنی علت اصلی تاخیر در بهره برداری از طرح بزرگ کرم آباد بوده است که با رفع موانع این طرح تا دو ماه آینده به بهره برداری می رسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ طرح بزرگ کرم آباد طرحی مهم و اثرگذار در جغرافیای سیاسی و طبیعی شمالغرب کشور طرحی که قراره پس از بهره برداری ۵۴ میلیون مترمکعب آب در مخزن سد جمع و زمینهای بایر و دیم به سیستمهای نوین آبیاری مجهز شوند.
در سال ۱۳۹۳ با اختصاص هشت میلیارد دلار اعتبار از محل صندوق توسعه ملی، برای اجرای طرحهای مهار و تنظیم آبهای مرزی و توسعه شبکههای آبیاری و زهکشی در کشور، مراحل احداث سد کرم آباد پلدشت نیز در حاشیه رودخانه مرزی ارس آغاز شد. طرحی برای برداشت سالانه ۱۱۲ میلیون مترمکعب آب از رود خانه ارس برای مصارف کشاورزی تا آبِ مزارع تأمین، کشاورزی پررونق و اقتصاد منطقه پویا شود. اما تاخیر در بهره برداری از این طرح بزرگ باعث شد بازرس کل قضایی استان آذربایجان غربی به این طرح ورود کند.
بازرس کل قضایی استان آذربایجان غربی گفت: طرح مهار آبهای مرزی در استان یکی از طرحهای بزرگ زیر ساختی و استراتژیک بود که با همکاری دو دستگاه جهاد کشاورزی و آب منطقهای با نظارت وزارت نیرو شروع به کار کرد که بعد از آغاز عملیات اجرایی با یک سری موانع مالی و فنی دچار توقف شد.
روح الله محبوبی خاطر نشان کرد با پیگیریها و تلاشهای مدیران دستگاههای اجرایی و نظارتی که داشتند خدا را شکر موانع رفع شد و مشکلات مالی و فنی طرحها حل شده و در مرحله پایانی قرار دارند و انشالله عملیات اجرایی این طرح بزرگ ظرف دو ماه به اتمام خواهدرسید.
مدیر آب منطقهای استان آذربایجان غربی گفت: طرح کرم آباد شامل سه ایستگاه اصلی. ۵ ایستگاه فرعی. خط انتقال. ایستگاه فوق توزیع. سد و خود شبکه با وسعت ۱۹ هزار و ۲۵۰ هکتار میباشد.
مجید رستگاری افزود: این طرح از سال ۱۳۹۳ شروع شده در سال ۹۷ اعتبارات متوقف شده بود و نهایتا در سال ۱۴۰۱ با ازمحل اعتبارات مرزی اعتبار تخصیص پیدا کرد و در حال حاضر این طرح از پیشرفت ۹۹ درصدی برخوردار میباشد و تنها جایی که از این طرح باقی مانده ایستگاه شماره ۵ میباشد و تلاش میکنیم کشت بهاره در کل اراضی انجام گیرد برای این طرح تاکنون بالای یک همت هزینه شده است.
اصغری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی گفت با بهره برداری از طرح بزرگ کرم آباد ما شاهد تحول خوبی در بحث تولید در منطقه و ایجاد زنجیرههای ارزشی محصولات خواهیم بود البته تاکید ما و برنامه مما این خواهد بود که محصولات کم آب بر کاشته شود الگوی کشت را کشاورزان عزیز رعایت بکنند تا بتوانند به آب پایدار دسترسی داشته باشند.
مدیر عامل منطقه آزاد ماکو گفت: اراضی که در پایاب سد کرم آباد آماده سازی شده بیش از سی مورد ما واگذاری در حوزه اراضی داشتیم و سرمایه داخلی که در این حوزه سرمایه گذاری شده بالغ بر دو همت میباشد
حسین گروسی تصریح کرد تقاضای من این است جوانان این منطقه و فارغ تحصیلان دانشگاهی منطقه پلدشت، ماکو و شوط با تشکیل تعاونیها و شرکتهای سهامی بیاند به خود اینها این اراضی را واگذار کنیم.
رعنا قربانی فرماندار شهرستان پلدشت گفت: با بهره برداری این طرح بزرگ کرم آباد برای ۱۵ هزار نفر بصورت مستقیم شغل ایجاد خواهد شد و همچنین یکصد هزار تن تن به میزان تولیدات کشاورزی شهرستان اضافه خواهد شد.
سد کرم آباد، پنجمین سد خارج از بستر رودخانه در آذربایجان غربی است و این سد از نوع خاکی با هسته رسی است که ارتفاع ان از بستر رودخانه ۴۳ متر و از پی سنگی ۵۵ متر و حجم عملیات خاک برداری ان حدود ۵ میلیون ۶۵۰ هزار متر مکعب است و عرض تاج ان ده متر و ظرفیت مخزن سد ۵۴ میلیون متر مکعب و ظرفیت تنظیمی آن ۵۷ و نیم میلیون متر مکعب میباشد