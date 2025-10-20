پخش زنده
رئیس پلیس فتا خوزستان گفت: لینکهای جعلی باعنوان هدایای یارانهای دولت از سوی بانک ملی ایران کلاهبرداری بوده و مردم باید مراقب اینگونه لینکها باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کارآگاه علی حسینی اظهار کرد: اخیراً پیامهای حاوی لینک ناشناس در شبکههای اجتماعی با عنوان دریافت هدایای یارانه دولت از سوی بانک ملی ایران، برای کاربران ارسال میشود.
وی افزود: لینکهای ارسال شده در این پیامها، کاربران را به سایتی جعلی هدایت کرده که احتمال دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شهروندان متصور است.
سرهنگ حسینی به کاربران توصیه کرد: به هیچ وجه وارد لینکهای ناشناس نشده و هیچگونه اطلاعاتی به اشتراک نگذارید. همچنین از ارسال این پیامها به اشخاص دیگر خودداری کنند.