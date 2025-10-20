به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میاندوآب از برگزاری این نمایشگاه در محل نمایشگاه‌های دائمی مجتمع فرهنگی و هنری میاندوآب خبر داد و افزود: این نمایشگاه با حضور ۱۴ نفر از هنرمندان خوشنویسی در رده استادی، فوق ممتاز و ممتاز با ۵۰ اثر در رشته نستعلیق، شکسته نستعلیق، ثلث، کتابت، چلیپا، معلی و تذهیب برگزار شده است.

محمود نیکمرام با اشاره به اینکه مضمون آثار به نمایش گذاشته شده بیشتر قرآنی و اشعار شعرای برجسته کشور می‌باشد تصریح کرد: برخی اساتید دوره‌های مختلف آموزش خوشنویسی را در حاشیه این نمایشگاه برگزار می‌کنند.

این نمایشگاه بمدت یک هفته صبح و عصر دایر و بازدید برای عموم آزاد است