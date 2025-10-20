به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سهراب خسروی مدیر آموزش و پرورش شهرستان فریدن گفت: المپیاد‌های ورزشی درون مدرسه‌ای نقطه آغاز نشاط، همبستگی و کشف استعداد‌های ورزشی در بین دانش آموزان و مدارس هستند که همزمان با هفته تربیت‌بدنی این المپیاد ورزشی به میزبانی آموزشگاه آیت‌الله کاشانی شهر داران برگزار شد.

سهراب خسروی افزود: در این المپیاد ورزشی بیش از ۳۰۰ نفر دانش آموز در رشته‌های تکواندو، دفاع شخصی، والیبال و فوتسال به رقابت پرداختند و از برترین‌های هر رشته ورزشی تجلیل شد.