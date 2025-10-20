با روشن شدن مشعل المپیاد
برگزاری مراسم افتتاح المپیاد ورزشی درون مدرسهای
مراسم افتتاح المپیاد ورزشی درون مدرسهای با روشن شدن مشعل المپیاد در شهر داران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سهراب خسروی مدیر آموزش و پرورش شهرستان فریدن گفت: المپیادهای ورزشی درون مدرسهای نقطه آغاز نشاط، همبستگی و کشف استعدادهای ورزشی در بین دانش آموزان و مدارس هستند که همزمان با هفته تربیتبدنی این المپیاد ورزشی به میزبانی آموزشگاه آیتالله کاشانی شهر داران برگزار شد.
سهراب خسروی افزود: در این المپیاد ورزشی بیش از ۳۰۰ نفر دانش آموز در رشتههای تکواندو، دفاع شخصی، والیبال و فوتسال به رقابت پرداختند و از برترینهای هر رشته ورزشی تجلیل شد.
