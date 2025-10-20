نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس گفت: با توافق وزیران نفت و نیرو برای حل مشکل سوخت نیروگاه شازند، به عنوان یکی از عوامل اصلی آلودگی هوای منطقه، از آبان‌ماه مازوت کم‌سولفور در اختیار این نیروگاه قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نادرقلی ابراهیمی از توافق وزیران نفت و نیرو برای حل مشکل سوخت نیروگاه شازند خبر داد و گفت: بر این اساس، از آبان‌ماه روزانه یک میلیون لیتر مازوت کم‌سولفور و ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز تحویل خواهد شد تا با تلفیق گاز و مازوت کم‌سولفور، مشکل آلایندگی نیروگاه در پنج ماه سرد سال برطرف و مردم اراک و شازند هوای پاک‌تری تنفس کنند.

او افزود: سوخت مازوت کم‌سولفور آلایندگی کمتری از نظر ترکیبات حاوی گوگرد دارد و در راستای سلامت مردم در آستانه فصل سرما، ۲۰۰ هزار تُن مازوت کم‌سولفور (ای‌تی‌آر) به نیروگاه شازند اختصاص یافته که بخش اعظم آن هم اکنون ذخیره شده است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: با تأمین سوخت سالم به میزان کافی، اکنون نوبتِ مدیران اجرایی و استاندار مرکزی است که موضوع را پیگیری کرده و نیروگاه از مصرف سوخت مازوت پرسولفور خودداری کند.



ابراهیمی با بیان اینکه بخشی از بیماری‌ها و سرطان‌ها در اراک ناشی از مصرف سوخت مازوت است، یادآور شد: جان مردم شوخی بردار نیست و هر کوتاهی در این زمینه با پیگیری جدی نمایندگان مواجه خواهد شد.



او گفت: طبق نظر کارشناسان در صورت استمرار استفاده از سوخت مازوت کم‌سولفور در تمام مشعل‌ها، شاهد کاهش آلایندگی نیروگاه شازند به میزان زیادی خواهیم بود.



نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در مجلس، ورود ۵۰ دستگاه اتوبوس برقی به ناوگان حمل‌ونقل اراک را در راستای برنامه‌های کاهش آلودگی هوای شهر یکی دیگر از اقدامات مؤثر دانست.



