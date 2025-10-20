پخش زنده
از دانش آموزان برتر جشنواره خوارزمی و کنکور سراسری در شهرستان بوکان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛فرماندار بوکان ضمن تقدیر و تشکر از تمامی دستاندرکاران و فعالان حوزه آموزش و پرورش، از موفقیتهای چشمگیر و بیسابقه دانشآموزان شهرستان در آزمون سراسری کنکور و همچنین جشنواره معتبر نوجوانان خوارزمی ابراز خرسندی کرد و این دستاوردها را مایه فخر و مباهات شهرستان بوکان دانست.
خشایار صنعتی با اشاره به همت والای دانشآموزان این دیار، افزود: شاهد درخشش بینظیری در عرصههای علمی کشور هستیم. این موفقیتها، نه تنها افتخاری برای تکتک خانوادههاست، بلکه سرمایهای ارزشمند برای آینده توسعه و پیشرفت شهرستان بوکان محسوب میشود.
صنعتی به کسب رتبههای درخشان در جشنواره نوجوانان خوارزمی، که یکی از مهمترین رویدادهای علمی کشور در شناسایی و پرورش استعدادهای نخبگان است، اشاره کرد و اظهار داشت: این دستاوردها، نشانگر ظرفیتهای بالای علمی و پژوهشی دانشآموزان ماست و ثابت میکند که با برنامهریزی و حمایت مناسب، میتوانیم شاهد شکوفایی هرچه بیشتر این استعدادها باشیم.
فرماندار بوکان همچنین از نتایج درخشان آزمون سراسری کنکور امسال خبر داد و تصریح کرد: بسیار خرسندیم که با وجود تمامی محدودیتها، بیش از ۴۵ نفر از دانشآموزان توانمند بوکانی موفق به ورود به رشتههای ارزشمندی، چون پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی شدهاند. این آمار، خود گواه توان رقابتی بالای فرزندان ما در سطح ملی و نویدبخش تربیت متخصصین متعهد برای خدمت به مردم شریف بوکان است.
وی در ادامه، نقش بیبدیل اولیا و خانوادهها را در این موفقیتها ستود و افزود: حمایت و پشتیبانی خانوادهها، سنگ بنای اصلی این دستاوردهاست چراکه با فداکاری و دلسوزی خود، بهترین بستر را برای رشد و تعالی فرزندانتان فراهم آوردهاید و بیشک این آینده سازان ایران، سرمایههای اجتماعی گرانبهای شهرستان ما هستند.
فرماندار بوکان بر لزوم استفاده از توانمندیها و ایدههای دانشآموزان در تمامی حوزههای علمی، ورزشی و هنری برای توسعه شهرستان تأکید کرد و خواستار برپایی هرچه بیشتر مراسمهایی به منظور شناسایی و الگوسازی از نخبگان علمی و ورزشی شد.
در پایان مراسم نیز، با اهدای لوح سپاس و هدایای یادبود، از دانشآموزان افتخارآفرین و رتبههای برتر مسابقات نوجوانان خوارزمی و داوران تلاشگر آنات تجلیل و تقدیر به عمل آمد.