به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نقی کریمی در صحن شورای اسلامی شهر در حضور فرماندهان انتظامی استان با بیان اینکه با همکاری، کمک و مساعدت مجموعه مدیریت شهری ایستگاه‌های استقرار پلیس راهنمایی و رانندگی به صورت پراکنده در نقاط مختلف شهر و در راستای روان سازی ترافیک جای‌گذاری شود، اظهار داشت: اسکان اضطراری باید در نقاط مختلف شهر با توجه به شرایط متفاوت به صورت مشارکتی ایجاد شود.

وی با بیان اینکه ما می‌توانیم بر حسب قانون اقدامات لازم را در خصوص پدافند غیرعامل در شهر انجام دهیم، افزود: مجموعه مدیریت شهری موظف است ۱ یا ۲ درصد بودجه سالانه را برای این امر اختصاص دهد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به انجام اقدامات رفاهی مشترک، افزود: پیشنهاد می‌شود در راستای افزایش زمینه رفاهی پرسنل نیروی انتظامی و شهرداری ارومیه به صورت مشارکتی اقدام به احداث مسکن شود.