به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ ولی اله زمانی با اشاره به پخت نان کامل، گفت: بر اساس مصوبات کارگروه گندم، آرد و نان استان زنجان مبنی بر اصلاح الگوی مصرف نان و توسعه نان کامل در استان، مجوز پخت نان کامل سنگک برای ۵۴ واحد نانوایی سنگک در سطح شهر زنجان صادر شد.

زمانی افزود: در راستای اجرای سیاست‌های کلان دولت در حوزه بهبود کیفیت نان، ارتقای سلامت تغذیه‌ای جامعه و ترویج مصرف نان کامل، با هماهنگی انجام‌شده از طریق سامانه یکپارچه مدیریت آرد کشور، مجوز پخت نان کامل سنگک برای تمام واحد‌های نانوایی سنگک در سطح شهر زنجان صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه مجوز خرید آرد کامل (۵ درصد) صادر شده است، اظهار کرد: فرآیند صدور این مجوز‌ها پس از اعلام آمادگی متصدیان واحد‌های نانوایی سنگک و بررسی شرایط فنی و بهداشتی واحد‌ها صورت پذیرفته است.

زمانی با بیان اینکه قیمت آرد معمولی با آرد کامل تفاوت دارد، افزود: طبق مصوبه کاگروه گندم، آرد و نان فروش نان کامل سنگک در دستگاه کارتخوان نانینو از ۳۸،۰۰۰ ریال به ۴۶،۰۰۰ ریال از تاریخ ۱۶/ ۸ / ۱۴۰۴ تغییر خواهد کرد.

وی عنوان کرد: نان کامل به‌عنوان یکی از محصولات راهبردی در سبد غذایی خانوار، از ارزش تغذیه‌ای بسیار بالایی برخوردار است و مصرف آن نقش مؤثری در پیشگیری از بیماری‌های گوارشی، دیابت و چاقی دارد. در همین راستا، توسعه پخت و عرضه نان کامل، از اولویت‌های حوزه امنیت غذایی و سلامت عمومی در استان زنجان به شمار می‌رود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: انتظار می‌رود به منظور صیانت از سلامت شهروندان و ارتقای کیفیت تولید و رعایت ضوابط بهداشتی، نظارت بر عملکرد واحد‌های نانوایی پخت نان کامل سنگک در سطح شهر زنجان توسط دستگاه‌های متولی از جمله اتاق اصناف شهرستان زنجان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به‌صورت مستمر و میدانی صورت پذیرد.