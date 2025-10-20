پخش زنده
امروز: -
بر ضرورت همافزایی نهادهای فرهنگی و اجرایی شهرستان برای ترویج ازدواج آسان و افزایش جمعیت در نشست قرارگاه جوانی جمعیت در دفتر امام جمعه آبادان تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در این نشست، ضرورت همافزایی نهادهای فرهنگی و اجرایی شهرستان برای ترویج ازدواج آسان و افزایش جمعیت مورد تأکید قرار گرفت.
امام جمعه آبادان در این جلسه با اشاره به تأثیر منفی تبلیغات گذشته درباره کنترل جمعیت گفت: در سالهای گذشته، تبلیغات و فعالیتهای فرهنگی نادرستی درباره کاهش جمعیت انجام شد که آثار آن هنوز در افکار عمومی باقی مانده است. اکنون وظیفه ماست که با کار فرهنگی، تبلیغی و آگاهیبخشی صحیح، این نگرشها را اصلاح کنیم.
حجت الاسلام غبیشاوی افزود: اینگونه نشستها علاوه بر جنبه فرهنگی، زمینه اجرای اقدامات عملی مانند ترویج ازدواج آسان، فرهنگسازی در زمینه پرهیز از سقط جنین و تبیین آثار منفی آن را فراهم میکند. همچنین، خانوادههایی که تنها یک یا دو فرزند دارند، در آینده از نظر روابط خانوادگی و اجتماعی دچار محدودیت خواهند شد.
در ادامه این جلسه، سرهنگ ایمانی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان، نیز با تأکید بر نقش هماهنگی نهادهای مختلف در تحقق اهداف جمعیتی گفت: قرارگاه جوانی جمعیت با حضور فعال خواهران و برادران بسیجی و با محوریت امام جمعه شهرستان فعالیت خود را دنبال میکند تا تمامی اقدامات فرهنگی، تبلیغی و خدماتی مرتبط با موضوع جمعیت بهصورت منسجم و هدفمند انجام شود.
وی افزود: در این قرارگاه، کارگروههای تخصصی با مشارکت نهادهای مختلف از جمله دانشگاه علوم پزشکی، آموزش و پرورش، سپاه و بسیج تشکیل شده و مأموریت دارند در حوزههای مختلف، از برگزاری جشن ازدواج آسان برای زوجهای جوان کمبرخوردار تا اجرای برنامههای فرهنگی در سطح شهر، اقدامات مؤثری انجام دهند.
فرمانده بسیج آبادان در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم گامهای مؤثری در راستای تحکیم بنیان خانواده، ترویج سبک زندگی اسلامی و تحقق اهداف قرارگاه جوانی جمعیت برداریم.